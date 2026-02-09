Синоптик Позднякова: морозы задержатся в Москве до конца рабочей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Морозы ожидаются в Москве и области до конца рабочей недели, температура воздуха будет ниже нормальных значений на 5–6 градусов. Об этом газете "Известия" заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

В ночь на вторник, 10 февраля, температура в столице составит минус 13–15 градусов, а в области – до минус 18 градусов. Днем в Москве столбики термометров будут находиться на отметках минус 8–10 градусов, а в Подмосковье – от 8 до 13 градусов ниже нуля. При этом будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, отметила синоптик.

В середине недели в столицу придет циклон, атмосферное давление понизится, и начнутся снегопады. В среду, 11 февраля, осадки будут небольшими, а в четверг, 12 февраля, умеренными.

Позднякова добавила, что морозы сохранятся. В ночь на среду в Москве ожидается от минус 16 до минус 18 градусов, а в Подмосковье – до минус 20 градусов. В дневное время в столице температура воздуха прогреется до минус 7–9 градусов, в области – до минус 7–12 градусов.

"В четверг при снегопаде ночь будет относительно теплее, чем накануне, при облачной погоде температура составит минус 7–12 градусов. Днем за счет южных потоков температура повысится: и в Москве, и по региону ожидается от минус 1 до минус 6 градусов", – сказала она.

Ближе к выходным температура приблизится к климатической норме, добавила специалист. При этом в пятницу, 13 февраля, снег будет чередоваться с дождем. Ночью ожидается от минус 1 до минус 6 градусов, а днем – от минус 3 до плюс 2 градусов.

В субботу, 14 февраля, будет доминировать антициклон, центр которого будет находиться над западным Черноземьем. Он прогреет воздух, так как придет с территории Болгарии. Таким образом, в этот день в столице ожидается оттепель. Температура составит от минус 2 до плюс 3 градусов – это выше нормальных значений на 4–5 градусов.

Однако, подчеркнула Позднякова, тепло в столичном регионе надолго не останется. Согласно прогнозам, температура снова начнет понижаться со второй половины февраля.

Весна, по прогнозам специалистов, наступит в Москве не раньше конца марта. В частности, астрономическая весна начнется 22–23 марта, после чего еще предстоит дождаться начала метеорологической весны. Данный прогноз распространяется и на остальную часть Центральной России.

