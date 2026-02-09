Форма поиска по сайту

09 февраля, 08:27

Общество

Первая в 2026 году оттепель ожидается в Москве 13 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первая в этом году оттепель ожидается в Москве в пятницу, 13 февраля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, в первой половине недели ночью температура будет составлять минус 10–15 градусов, а днем – минус 5–10 градусов. Во второй половине метеоролог прогнозирует потепление до минус 4–9 градусов в сумерках, а днем – до 0–5 градусов.

В пятницу же ожидается до плюс 3 градусов. При этом Тишковец предупредил, что на неделе практически ежедневно будет выпадать снег. В конце недели эксперт не исключил мокрый снег с дождем.

"Сугробы сдуются до 35 сантиметров", – заключил синоптик.

Весна, по прогнозам специалистов, наступит в Москве не раньше конца марта. В частности, астрономическая весна начнется 22–23 марта, после чего еще предстоит дождаться начала метеорологической весны. Данный прогноз распространяется и на остальную часть Центральной России.

Арктический антициклон отступил от Москвы

обществопогодагород

