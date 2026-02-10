Небензя заявил, что РФ продолжит действовать ответственно после истечения срока ДСНВ

Фото: ТАСС/Zuma

Российская сторона продолжит действовать ответственно, несмотря на то что больше не связана какими-либо обязательствами с США в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат отметил, что окончательной и четко сформулированной реакции со стороны Вашингтона на предложение Москвы о сохранении статус-кво не поступало.

"Поэтому теперь мы исходим из того, что обе стороны не связаны какими-либо обязательствами в контексте договора. Однако наша страна в любом случае будет действовать ответственно и взвешенно, с опорой на анализ ситуации в области стратегической стабильности", – приводит ТАСС слова Небензи.

Постпред добавил, что Россия все еще готова к равноправной работе по выправлению ситуации в сфере международной безопасности.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Впервые за десятилетия у Москвы и Вашингтона не осталось работающих соглашений, ограничивающих их стратегические вооружения.

Владимир Путин отмечал, что Россия готова еще год придерживаться ограничений, которые предусматривал договор. Однако он подчеркивал, что эта мера будет жизнеспособной только в том случае, если США сделают то же самое.

В свою очередь, президент Штатов Дональд Трамп выступил за разработку нового улучшенного ДСНВ вместо его продления. Он отметил, что старый договор был плохо заключен Вашингтоном и серьезно нарушался.