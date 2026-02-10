Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 06:57

Политика

Небензя заявил, что РФ продолжит действовать ответственно после истечения срока ДСНВ

Фото: ТАСС/Zuma

Российская сторона продолжит действовать ответственно, несмотря на то что больше не связана какими-либо обязательствами с США в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат отметил, что окончательной и четко сформулированной реакции со стороны Вашингтона на предложение Москвы о сохранении статус-кво не поступало.

"Поэтому теперь мы исходим из того, что обе стороны не связаны какими-либо обязательствами в контексте договора. Однако наша страна в любом случае будет действовать ответственно и взвешенно, с опорой на анализ ситуации в области стратегической стабильности", – приводит ТАСС слова Небензи.

Постпред добавил, что Россия все еще готова к равноправной работе по выправлению ситуации в сфере международной безопасности.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Впервые за десятилетия у Москвы и Вашингтона не осталось работающих соглашений, ограничивающих их стратегические вооружения.

Владимир Путин отмечал, что Россия готова еще год придерживаться ограничений, которые предусматривал договор. Однако он подчеркивал, что эта мера будет жизнеспособной только в том случае, если США сделают то же самое.

В свою очередь, президент Штатов Дональд Трамп выступил за разработку нового улучшенного ДСНВ вместо его продления. Он отметил, что старый договор был плохо заключен Вашингтоном и серьезно нарушался.

Новости мира: Дональд Трамп предложил разработать новый ДСНВ

Читайте также


политика

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика