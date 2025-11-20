Сергей Собянин поблагодарил работников транспорта Москвы за проекты мирового уровня в своем канале в мессенджере MAX. Он поздравил их с профессиональным праздником и отметил, что в этой команде сейчас работают более 200 тысяч высококлассных специалистов.

По словам мэра, они трудятся в одной из самых динамично развивающихся сфер столицы. За последние годы в Москве почти вдвое расширили рельсовый каркас, кардинально обновили подвижной состав метро и наземного транспорта, а также создали эффективную систему организации дорожного движения.

