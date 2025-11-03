Мэр Москвы: эффективность столичных ТЭЦ постоянно повышается

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве на постоянной основе проходит модернизация ТЭЦ для повышения эффективности, безопасности и создания дополнительных резервов мощности. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MАХ.

По словам мэра, московская система централизованного теплоснабжения является самой большой в мире. Ее длина превышает 18 тысяч километров. Более того, все 13 ТЭЦ города функционируют на самом экологичном топливе – природном газе.

На всех ТЭЦ регулярно обновляется оборудование, внедряются современные технологии контроля и управления, продолжил градоначальник, подчеркнул, что бесперебойная подача тепла и электричества в дома, школы, больницы и на предприятия является приоритетом.

"В этом году проводим модернизацию оборудования ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25. В результате увеличится срок его службы и снизится удельный расход топлива", – обратил внимание глава города.

Вместе с тем для надежной работы ТЭЦ будут реконструированы газопроводы. В настоящий момент на западе города уже завершили участок высокого давления в районах Очаково-Матвеевское и Раменки, обеспечивающем подачу газа на ТЭЦ-12, которая является ключевым объектом теплоснабжения столицы, напомнил Собянин.

В свою очередь, в Нижегородском районе ведется строительство нового газопровода высокого давления для ТЭЦ-8 с использованием передовых технологий, минимизирующих воздействие на городскую среду и обеспечивающих высокую надежность системы.

В конце сентября системы теплоснабжения Москвы были переведены на зимний режим работы. В данный момент организована подача тепла в жилые дома, соцучреждения, а по решению администраций – в офисные здания, предприятия торговли и промышленности.

В работах по обеспечению пуска тепла задействовано несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур, также круглосуточно дежурят аварийные бригады.

При перебоях с отоплением москвичи могут обратиться в диспетчерские службы районов или управляющие компании. Если проблема не была устранена или на заявку никто не ответил, граждане могут передать соответствующую информацию в столичный департамент ЖКХ.