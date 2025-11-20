Сергей Собянин: благоустройство Волгоградского проспекта завершено

В Москве завершилось комплексное благоустройство Волгоградского проспекта. Как сообщил Сергей Собянин, работы включали не только обновление дорожного покрытия, но и полное преображение прилегающих территорий.

В ходе работ заменили опоры наружного освещения на современные светодиодные светильники, установили 385 единиц уличной мебели и уложили новое покрытие на тротуарах площадью более 100 тысяч квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.