Сергей Собянин рассказал о завершении сезона благоустройства в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве подходит к концу сезон благоустройства. Об этом в MAX рассказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр, более 3,2 тысячи объектов из запланированных на 2025 год почти готовы.

"В районе Куркино мы привели в порядок любимый горожанами парк "Дубрава". В 2015-м по просьбе жителей на месте неухоженного пустыря был создан парк. После 10 лет эксплуатации ему требовалось обновление", – отметил глава города.

Собянин уточнил, что здесь были проведены работы по реабилитации пруда – на набережной обновили настил, а в центре установили домики для птиц. Также специалисты отремонтировали сухой фонтан у главного входа, привели в порядок детские и спортивные площадки и обустроили дорожки для пешеходов и велосипедистов.

"Дополнительно озеленили парк – высадили новые деревья, кустарники и цветы. Теперь парк "Дубрава" – современное, а главное, очень уютное пространство, где горожане будут заниматься спортом, гулять и отдыхать в комфортных условиях", – подчеркнул мэр.

По его словам, в Куркине также благоустроили 14 дворовых территорий. Скоро завершатся работы на Куркинском шоссе и Новогорской улице.

Глава города добавил, что сейчас на северо-западе столицы проживают 33 тысячи человек. В рамках благоустройства здесь:



разбили парк "Пальмира";

благоустроили парки "Березовая роща" и "Зеленый театр", сад "Усадьба", территории вдоль Новокуркинского шоссе в микрорайонах 3 и 12;

привели в порядок Ландышевую, Захарьинскую, Соколово-Мещерскую, Родионовскую, Юровскую улицы;

с 2019 года обновили 56 дворов.

Ранее возле набережной реки Сетуни появился современный ландшафтный парк. Его построили в рамках благоустройства территории делового квартала "Сколково Парк".

Центральным элементом парка стало искусственное озеро. На площади в 9 гектаров высажено более 45 тысяч кустарников и почти 400 деревьев. Также установлены скамейки, летние веранды и оборудованы велопарковки.