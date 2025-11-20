Форма поиска по сайту

Новости

Новости

20 ноября, 17:29

Город

Крупные спортивные состязания пройдут в Москве в выходные

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Москвичи в предстоящие выходные, 22–23 ноября, смогут посетить несколько спортивных состязаний. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

В субботу можно будет увидеть соревнования в рамках первого этапа трековых велогонок "Спутник". Они пройдут на велотреке в Крылатском по адресу улица Крылатская, дом 10, строение 1. Отмечается, что этот вид спорта является очень динамичным и захватывающим.

Спортсмены поучаствуют в гонке преследования на 2 тысячи метров, в гонках темпо и скретч, групповом спринте, а также в гите на 200 метров с ходу. Информация о соревнованиях представлена на cyclingrace.ru. Там же можно зарегистрироваться для участия.

В этот же день во Дворце гимнастики Ирины Винер по адресу улица Лужники, дом 24, строение 24, пройдут соревнования по акробатическому рок-н-роллу.

"22 ноября здесь пройдут чемпионат и первенство России по этому виду спорта, а также Кубок Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР)", – говорится в сообщении.

А в воскресенье там же пройдет Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу, в котором примут участие представители более 20 стран, а также Кубок ФТСАРР "Шоу – рок-н-ролл" и "Шоу – буги-вуги". Вход на соревнования бесплатный, билет оформляется на сайте fdsarr-arr.intickets.ru.

В выходные также можно будет посетить третий этап Кубка московского спорта по фигурному катанию на коньках "Битва школ". Там будут соревноваться юные спортсмены от 6 до 17 лет. Турнир пройдет в центре фигурного катания Этери Тутберидзе по адресу Новоясеневский проспект, дом 26. Вход также свободный, а программа представлена на сайте figure-battle.sport.moscow.

Ранее сообщалось, что 22 и 24 ноября в Москве пройдут бесплатные спортивные состязания для людей с ограниченными возможностями здоровья. В спорткомплексе "Марьина Роща" состоится окружной турнир по волейболу. Горожане также смогут посетить окружные соревнования по фитнес-аэробике в СК "Малино". А в СК "Гамбит" пройдет окружной турнир по дартсу.

Корреспондент Москвы 24 показала свою тренировку по растяжке

