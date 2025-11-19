Оборот столичных производителей одежды и текстильных изделий вырос на 35,2%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в период с января по сентябрь оборот производителей текстильных изделий и одежды увеличился на 35,2% по сравнению с прошлым годом, сообщила заместитель мэра Москвы Марина Багреева.

В полугодии 2025 года этот показатель составил 226,7 миллиарда рублей.

"На столичных производителей одежды и текстиля приходится 4% оборота обрабатывающих производств Москвы без учета нефтегазового сектора и почти 23% от общего оборота отрасли в России", – рассказала Багреева.

Почти 83% (187,3 миллиарда рублей) отраслевой выручки заработали производители одежды. Этот показатель выше на 44%, чем в прошлом году. В районе 17% (39,4 миллиарда рублей) отраслевой выручки получили компании по производству текстильных изделий. В 2024 году этот показатель был на 4% ниже.

Вклад в развитие отрасли производства одежды и текстильных изделий в первую очередь вносят малые компании. За год их оборот увеличился на 60% и составил 125,3 миллиарда рублей. Крупные и средние предприятия занимают 45% совокупной выручки – 101,4 миллиарда рублей.

Ранее оборот московских производителей пищевой промышленности за 9 месяцев 2025 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Около 77% процентов оборота пищевой промышленности – 542,3 миллиарда рублей – пришлось на крупные и средние предприятия. Оборот компаний из малого сектора бизнеса составил 23% – 165,4 миллиарда рублей.