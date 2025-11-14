Оборот столичной пищевой промышленности вырос на 15%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Оборот московских производителей пищевой промышленности за 9 месяцев 2025 года вырос на 15% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом заявила глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она отметила, что почти 22% от всего оборота, то есть 157,7 миллиарда рублей, обеспечили производители мясной продукции. Более 14% (101,3 миллиарда рублей) заработали заводы, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия. Еще 12% (84,7 миллиарда рублей) – производители напитков.

Лидерами роста стали столичные мукомольные заводы – их оборот увеличился на 49%, до 18 миллиардов рублей. Прибыль предприятий масложировой промышленности увеличилась на 37%, до 1,4 миллиарда рублей. 33% (23,8 миллиарда рублей) заработали компании, выпускающие консервированные фрукты и овощи.

По словам Багреевой, около 77% оборота пищевой промышленности – 542,3 миллиарда рублей – приходится на крупные и средние предприятия, которые в 2024 году выросли на 8%. Оборот предприятий из сектора малого бизнеса составил 23% – 165,4 миллиарда рублей. За год они увеличили выручку на 46%.

Ранее сообщалось, что более чем в 3 раза за 6 месяцев 2025 года вырос объем поставок продукции приборостроения из Москвы за границу. 60% экспорта московских компаний пришлось на продукцию пищевой промышленности, приборостроения, энергетического машиностроения и фармацевтики.

