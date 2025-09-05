Столичные производители химпродукции увеличили оборот почти на 37%

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Оборот столичных производителей химической продукции в первом полугодии составил 201,3 миллиарда рублей, что на 36,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах, заявила глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

По ее словам, рост показывают как производители потребительских товаров, так отрасли, востребованные в строительстве, медицине и фармацевтике, автопроме.

При этом на московский химпром приходится 5,5% от оборота обрабатывающей промышленности столицы без учета нефтегазового сектора и 5% – от общего оборота отрасли в стране.

В частности, порядка 37% отраслевого оборота (73,2 миллиарда рублей) обеспечили компании – производители бытовой химии, косметики и парфюмерии. Еще 72,6 миллиарда рублей заработали предприятия, которые выпускают химпродукцию для промышленных и медицинских изделий, красители, пластмассы и синтетический каучук.

Около 14% (более 29 миллиардов рублей) составила выручка производителей лакокрасочных материалов. За год доход таких компаний вырос более чем в 3,5 раза.

Кроме того, почти в 2,5 раза (до 1,2 миллиарда рублей) увеличился оборот предприятий по производству химических волокон, которые используются для изготовления тканей, шин и искусственной кожи. Еще на 40% выросла выручка компаний, выпускающих бытовую химию, парфюмерию и косметику.

Важную роль в развитии химической отрасли сыграли малые предприятия, на которые пришлось 48% оборота отрасли в Москве. За год он увеличился на 86%, достигнув 96,4 миллиарда рублей.

Крупные и средние компании обеспечили порядка 52% отраслевого оборота. С января по июнь этого года они заработали 105 миллиарда рублей. Это на 9,9% больше, чем в 2024-м.

Ранее стало известно, что оборот пищевой промышленности столицы за первое полугодие увеличился на 15,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Сергей Собянин уточнил, что выручка компаний за шесть месяцев составила 468 миллиардов рублей. На первом месте оказались предприятия по выпуску мясной продукции, на втором и третьем – производители хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, а также напитков.