"Новости дня": Собянин объявил о завершении благоустройства Волгоградского проспекта

Сергей Собянин объявил о завершении благоустройства Волгоградского проспекта. Вдоль всего 12-километрового участка от Садового кольца до МКАД установили современные остановочные павильоны, новые барьерные ограждения, контрастное освещение, оборудовали ровные и широкие тротуары, удобные спуски для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Благоустройство Волгоградского проспекта – часть большой столичной программы. Только в этом году в Москве привели в порядок более 3 тысяч объектов.

Подробнее – в программе "Новости дня".