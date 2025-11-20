Около 1 млн "квадратов" асфальта заменили на МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 1 миллиона квадратных метров асфальта заменили на МКАД, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Мероприятия по обновлению дорожного покрытия проводятся ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону. В этом году работы провели на МКАД, где в общей сложности отремонтировали более 20 участков, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Среди крупных объектов магистрали, где обновили асфальтобетонное покрытие, – транспортные развязки "Каширская" и "Рижская", участки от Абрамцевской до Щелковской, от Рязанской до Волгоградской, от Щелковской до Горьковской развязок.

В комплексе пояснили, что интенсивное движение на МКАД оказывает высокую нагрузку на дорожное полотно, из-за чего на нем образовывается колейность. Она мешает водителям и негативно влияет на безопасность.

Работы на дороге проводили преимущественно ночью, когда меньше машин, с частичным ограничением движения. Сам ремонт прошел в несколько этапов. Сначала рабочие сняли старое покрытие, привели в порядок смотровые колодцы и дождеприемные решетки, а также положили новый асфальт и нанесли разметку.

Для укладки асфальта применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые в столице. Для ремонта покрытия на МКАД в этом году произвели около 160 тысяч тонн смеси.

Ранее аналогичные работы провели на Третьем транспортном кольце (ТТК). Всего там заменили порядка 600 тысяч "квадратов" асфальта. Мероприятия провели на Остаповской развязке, Автозаводской улице, участке от Андреевского моста до Комсомольского проспекта и в Гагаринском тоннеле.