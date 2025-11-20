Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 10:14

Город

Около 1 млн "квадратов" асфальта заменили на МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 1 миллиона квадратных метров асфальта заменили на МКАД, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Мероприятия по обновлению дорожного покрытия проводятся ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону. В этом году работы провели на МКАД, где в общей сложности отремонтировали более 20 участков, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Среди крупных объектов магистрали, где обновили асфальтобетонное покрытие, – транспортные развязки "Каширская" и "Рижская", участки от Абрамцевской до Щелковской, от Рязанской до Волгоградской, от Щелковской до Горьковской развязок.

В комплексе пояснили, что интенсивное движение на МКАД оказывает высокую нагрузку на дорожное полотно, из-за чего на нем образовывается колейность. Она мешает водителям и негативно влияет на безопасность.

Работы на дороге проводили преимущественно ночью, когда меньше машин, с частичным ограничением движения. Сам ремонт прошел в несколько этапов. Сначала рабочие сняли старое покрытие, привели в порядок смотровые колодцы и дождеприемные решетки, а также положили новый асфальт и нанесли разметку.

Для укладки асфальта применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые в столице. Для ремонта покрытия на МКАД в этом году произвели около 160 тысяч тонн смеси.

Ранее аналогичные работы провели на Третьем транспортном кольце (ТТК). Всего там заменили порядка 600 тысяч "квадратов" асфальта. Мероприятия провели на Остаповской развязке, Автозаводской улице, участке от Андреевского моста до Комсомольского проспекта и в Гагаринском тоннеле.

На ТТК заменили 600 тысяч квадратных метров асфальта

Читайте также


город

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика