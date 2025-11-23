Форма поиска по сайту

23 ноября, 18:58

Город

Белый амур появился в аквариумах рынка "Москва – на волне"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Белый амур появился в аквариумах рыбного рынка "Москва – на волне" в Митине. Эта пресноводная рыба доставляется к месту продажи в живом виде: для транспортировки используются специальные резервуары с проточной водой, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Белый амур родом из бассейна реки Амур на Дальнем Востоке. Он относится к семейству карповых и является вегетарианцем, так как питается только водорослями. В середине ХХ века амура стали выращивать в различных рыбоводческих хозяйствах страны, поскольку он отличается быстрым темпом роста.

Рыбу можно запекать целиком, готовить стейки на гриле, использовать для котлет или тушеных блюд с овощами. Мясо амура имеет нейтральный, мягкий вкус. Он хорошо сочетается с травами, чесноком, луком и перцем.

Белого амура можно разделать самостоятельно или попросить на рынке почистить его бесплатно. Покупателю останется только выбрать рецепт и приготовить.

В этой рыбе мало жиров и много легкоусвояемого белка: в 100 граммах продукта содержится 18–19 граммов. В связи с этим амура часто выбирают для диетического питания.

На рынках "Москва – на волне" для пенсионеров предусмотрена 10-процентная скидка на весь ассортимент. Исключения составляют позиции, которые уже участвуют в других акциях. Для покупки рыбы и морепродуктов по сниженной цене необходимо в будний день с 10:00 до 13:00 предоставить кассиру пенсионное удостоверение.

"Новости дня": рыбные рынки в Митине и Косино-Ухтомском ввели скидки для пенсионеров

