Рыбу и морепродукты с рынков "Москва – на волне" теперь можно заказать на дом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

У рыбных рынков "Москва – на волне" появилась доставка на дом. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Для оформления заказа нужно открыть страницу рынков на mos.ru и нажать на кнопку "Заказать доставку" либо выбрать раздел на сайте сервиса доставки. После добавления товаров в корзину появится возможность выбрать время доставки и адрес.

В каталоге более 700 разных товаров: икра, креветки, крабы, охлажденная и вяленая рыба, копченые морепродукты, а также суповые наборы и полуфабрикаты. Там представлены и другие товары, благодаря которым получится приготовить полноценное блюдо. Например, можно сразу приобрести лосося, приправу и фетучини для ужина.

Ранее на рынках "Москва – на волне" в Косино-Ухтомском и Митине появился свежий тугунок. Эта рыба семейства сиговых весит около 20–30 граммов и обитает только в Сибири. В ней содержатся ненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы человека. А в ее костях – фосфор и кальций.

