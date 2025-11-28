Сергунина отметила популярность детской программы зала "Зарядье"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В рамках проекта "Зал "Зарядье" – детям" для юных посетителей провели более 100 интерактивных и мультимедийных постановок, симфонических, органных и джазовых концертов, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что проект начал работу в ноябре 2024 года, и за год аудитория превысила 30 тысяч человек. Дети вместе с родителями в игровой форме знакомились с основами музыки, слушали известных композиторов и смотрели спектакли по мотивам сказок.

Одна из популярных программ называется "Кто сказал "дзынь"?", благодаря которой юные зрители могут узнать об особенностях звучания рояля, арфы, виолончели и других инструментов. Кроме того, интересом пользуются семейные шоу, такие как "Щелкунчик" и "Кентервильское привидение".

Зимняя программа в "Зарядье" также будет насыщенной, например, 13 декабря всех желающих приглашают на представление "Сказки Севера". 3, 4 и 5 января можно будет посмотреть на продолжение цикла спектаклей "Волшебная одиссея. Миссия "Новый год".

Помимо этого, 8 января посетителей ждет постановка "Двенадцать месяцев", а в марте запланирована премьера музыкальной сказки "Мышонок Моцарт". Она будет посвящена 270-летию со дня рождения знаменитого композитора.

Узнать расписание мероприятий, а также приобрести билеты, можно на сайте "Зарядья".

Ранее в департаменте культуры Москвы рассказали, что за 2 года на площадках Дома музыки и концертного зала "Зарядье" выступили около 30 коллективов со всего мира и свыше 140 зарубежных артистов. Например, в Доме музыки прошли выступления артистов из Италии, США, Греции, Ирана, Аргентины и других стран.

