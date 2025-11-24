Новая дорога в СЗАО улучшит транспортную доступность шести районов Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новая скоростная автомагистраль от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы на северо-западе Москвы улучшит транспортную доступность шести районов города. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что благодаря дороге протяженностью 22,5 километра север города, включая аэропорт Шереметьево, будет соединен с деловым центром "Москва-Сити" и Национальным космическим центром.

Кроме того, будут разгружены Ленинградское и Волоколамское шоссе. Время поездки может сократиться на 30% до центра города, крупных больниц и вузов. На некоторых маршрутах время в пути уменьшится почти вдвое.

Ожидается, что магистраль будет введена в эксплуатацию в 2028 году. Улучшится и качество жизни районов, расположенных рядом с дорогой, за счет дополнительного благоустройства территорий.

Трасса возводится в рамках концессионного соглашения, благодаря чему сократился срок ее строительства. Соглашение также предусматривает штрафные санкции за несоблюдение установленных сроков – это гарантия своевременного выполнения работ.

В Москве уже вводили в эксплуатацию скоростные платные дороги по таким договорам. Например, проспект Багратиона, который улучшил транспортное обслуживание более 1,5 миллиона жителей Москвы и области. Время в пути от Московской кольцевой автомобильной дороги до делового центра "Москва-Сити" сократилось на 30 минут. МКАД освободился на 15%, а прилегающие магистрали – на 8%.

Основным преимуществом концессионного соглашения является перераспределение финансовых расходов. Обязательства по проектированию, строительству и техобслуживанию возлагаются на частных инвесторов, а право собственности на дорогу принадлежит городу.

Ранее стало известно, что на западе столицы появится еще одна новая платная дорога, которая свяжет Новорижское шоссе и Северный обход Одинцова. Строительство магистрали планируется завершить в течение 4 лет. Проект предусматривает возведение эстакады через трассу М-9, моста через Москву-реку, а также других инженерных сооружений.

