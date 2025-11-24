Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 12:00

Транспорт

Новая дорога в СЗАО улучшит транспортную доступность шести районов Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новая скоростная автомагистраль от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы на северо-западе Москвы улучшит транспортную доступность шести районов города. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что благодаря дороге протяженностью 22,5 километра север города, включая аэропорт Шереметьево, будет соединен с деловым центром "Москва-Сити" и Национальным космическим центром.

Кроме того, будут разгружены Ленинградское и Волоколамское шоссе. Время поездки может сократиться на 30% до центра города, крупных больниц и вузов. На некоторых маршрутах время в пути уменьшится почти вдвое.

Ожидается, что магистраль будет введена в эксплуатацию в 2028 году. Улучшится и качество жизни районов, расположенных рядом с дорогой, за счет дополнительного благоустройства территорий.

Трасса возводится в рамках концессионного соглашения, благодаря чему сократился срок ее строительства. Соглашение также предусматривает штрафные санкции за несоблюдение установленных сроков – это гарантия своевременного выполнения работ.

В Москве уже вводили в эксплуатацию скоростные платные дороги по таким договорам. Например, проспект Багратиона, который улучшил транспортное обслуживание более 1,5 миллиона жителей Москвы и области. Время в пути от Московской кольцевой автомобильной дороги до делового центра "Москва-Сити" сократилось на 30 минут. МКАД освободился на 15%, а прилегающие магистрали – на 8%.

Основным преимуществом концессионного соглашения является перераспределение финансовых расходов. Обязательства по проектированию, строительству и техобслуживанию возлагаются на частных инвесторов, а право собственности на дорогу принадлежит городу.

Ранее стало известно, что на западе столицы появится еще одна новая платная дорога, которая свяжет Новорижское шоссе и Северный обход Одинцова. Строительство магистрали планируется завершить в течение 4 лет. Проект предусматривает возведение эстакады через трассу М-9, моста через Москву-реку, а также других инженерных сооружений.

Около 30% дорог удалось разгрузить в Москве за последние 15 лет

Читайте также


транспортгород

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика