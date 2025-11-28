Собянин рассказал, какие проекты НКО получили гранты "Москва – добрый город"

В Москве подвели итоги седьмого конкурса грантов для социально ориентированных НКО "Москва – добрый город". Как сообщил Сергей Собянин в своем блоге, из 380 заявок отобрали 90 лучших проектов для реализации в следующем году.

Самым популярным направлением стала помощь взрослым и детям с инвалидностью – на нее пришлось более трети проектов-победителей. На втором месте по популярности проекты помощи многодетным семьям и семьям в трудной ситуации.

