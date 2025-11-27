Форма поиска по сайту

Происшествия

Осколки БПЛА повредили нежилое здание в Пензенской области

Фото: министерство обороны РФ

Осколки вражеского беспилотника повредили крышу нежилого одноэтажного здания, которое пустует уже несколько лет, в Тамале Пензенской области. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Взрывной волной также были выбиты стекла в расположенном рядом жилом многоквартирном доме. Экстренные службы оцепили место ЧП. Предварительно, никто не пострадал, серьезных разрушений на земле нет.

"Жителям поврежденных квартир оперативно окажем поддержку. Просьба не паниковать, не распространять слухи и доверять только проверенной информации", – сообщил губернатор.

На территории Пензенской области объявлен план "Ковер", в местных аэропортах действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее два мирных жителя, в том числе один подросток, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников в Чебоксарах. Повреждения от ударов БПЛА зафиксированы в двух жилых домах.

Врачи оперативно оказали пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Экстренные службы устраняли последствия воздушной атаки. Власти региона окажут необходимую поддержку тем, кто в ней нуждается.

происшествиярегионы

