Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 14:05

Происшествия

День траура объявлен 27 ноября в Таганроге после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Юрий Слюсарь"

Власти Таганрога объявили 27 ноября днем траура в связи с масштабной атакой украинских дронов по региону в ночь на вторник, 25-го числа. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

"Во время массовой воздушной атаки беспилотников погибли мирные жители, пострадали жилые дома, значительное количество гражданских объектов инфраструктуры", – подчеркнула она.

В городе будут приспущены флаги. Кроме того, учреждения культуры, теле- и радиокомпании получили рекомендации отменить развлекательные мероприятия.

В ночь на 25 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили 16 вражеских беспилотников над Ростовской областью. В результате налета в регионе пострадали 10 человек, из которых 8 были госпитализированы, а еще 2 оказана помощь на месте. Также 3 местных жителя погибли.

Повреждения получили 2 многоквартирных дома, 1 частный дом, Механический колледж, 2 промышленных предприятия и детский сад № 7. При этом 2 жилых здания в Таганроге после атаки БПЛА подлежат сносу.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте, а власти Таганрога ввели режим ЧС. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал данную атаку самой масштабной за весь период.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика