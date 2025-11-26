День траура объявлен 27 ноября в Таганроге после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Юрий Слюсарь"

Власти Таганрога объявили 27 ноября днем траура в связи с масштабной атакой украинских дронов по региону в ночь на вторник, 25-го числа. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

"Во время массовой воздушной атаки беспилотников погибли мирные жители, пострадали жилые дома, значительное количество гражданских объектов инфраструктуры", – подчеркнула она.

В городе будут приспущены флаги. Кроме того, учреждения культуры, теле- и радиокомпании получили рекомендации отменить развлекательные мероприятия.

В ночь на 25 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили 16 вражеских беспилотников над Ростовской областью. В результате налета в регионе пострадали 10 человек, из которых 8 были госпитализированы, а еще 2 оказана помощь на месте. Также 3 местных жителя погибли.

Повреждения получили 2 многоквартирных дома, 1 частный дом, Механический колледж, 2 промышленных предприятия и детский сад № 7. При этом 2 жилых здания в Таганроге после атаки БПЛА подлежат сносу.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте, а власти Таганрога ввели режим ЧС. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал данную атаку самой масштабной за весь период.