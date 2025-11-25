Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 21:13

Происшествия

Два дома подлежат сносу в Таганроге после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Юрий Слюсарь"

Два дома подлежат сносу в Таганроге Ростовской области после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате случившегося 15 человек из 8 квартир двухэтажного дома на Инструментальной улице полностью утратили имущество. Еще одна квартира оказалась разрушена в другом доме. При этом муниципалитет компенсирует расходы жителей на временное размещение.

"С утра комиссии обходят близлежащие дома, фиксируют ущерб и принимают заявления на единовременные выплаты. Сбор заявлений идет до 28 ноября. Город готовит документы на выделение 19 миллионов рублей из резервного фонда", – подчеркнул губернатор.

Кроме того, аварийные службы продолжают восстанавливать сети. Газ уже подан частично, а электроснабжение и газоснабжение должны вернуть до конца дня.

Слюсарь пообещал, что люди получат лечение, жилье, помощь и поддержку. Также он назвал эту атаку самой масштабной за весь период.

Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 25 ноября. В результате пострадали 10 человек, из которых 8 госпитализировали, а 2 оказали помощь на месте. Погибли 3 человека.

Повреждения получили 2 многоквартирных дома, 1 частный дом, здание Механического колледжа, 2 промышленных предприятия и детский сад № 7. В районе атаки был введен режим ЧС.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика