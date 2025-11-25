Два дома подлежат сносу в Таганроге после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Юрий Слюсарь"

Два дома подлежат сносу в Таганроге Ростовской области после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате случившегося 15 человек из 8 квартир двухэтажного дома на Инструментальной улице полностью утратили имущество. Еще одна квартира оказалась разрушена в другом доме. При этом муниципалитет компенсирует расходы жителей на временное размещение.

"С утра комиссии обходят близлежащие дома, фиксируют ущерб и принимают заявления на единовременные выплаты. Сбор заявлений идет до 28 ноября. Город готовит документы на выделение 19 миллионов рублей из резервного фонда", – подчеркнул губернатор.

Кроме того, аварийные службы продолжают восстанавливать сети. Газ уже подан частично, а электроснабжение и газоснабжение должны вернуть до конца дня.

Слюсарь пообещал, что люди получат лечение, жилье, помощь и поддержку. Также он назвал эту атаку самой масштабной за весь период.

Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 25 ноября. В результате пострадали 10 человек, из которых 8 госпитализировали, а 2 оказали помощь на месте. Погибли 3 человека.

Повреждения получили 2 многоквартирных дома, 1 частный дом, здание Механического колледжа, 2 промышленных предприятия и детский сад № 7. В районе атаки был введен режим ЧС.

