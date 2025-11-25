Форма поиска по сайту

25 ноября, 18:49

Происшествия

Число пострадавших при атаке БПЛА на Кубань увеличилось до 9

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Количество пострадавших при атаке беспилотников на Кубань в ночь на 25 ноября выросло до 9. Об этом сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Краснодарского края со ссылкой на вице-губернатора Александра Руденко.

В больницы обратились еще 3 пострадавших от атаки БПЛА на причерноморские муниципалитеты Краснодарского края.

"Одному жителю помощь была оказана амбулаторно. 8 человек госпитализированы", – отметил Руденко.

По словам вице-губернатора, в основном у пострадавших диагностированы ранения средней и легкой степени тяжести. При этом он уточнил, что среди тех, кто получил травмы, не было детей.

"Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь на местах", – заключил Руденко.

В ночь на 25 ноября силы противовоздушной обороны РФ уничтожили 249 украинских беспилотников над российскими регионами. Самое большое количество было ликвидировано над акваторией Черного моря – 116. Над Краснодарским краем удалось сбить 76 дронов, а над Ростовской областью – 16.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал данную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) одной из самых продолжительных и массированных. Повреждения были зафиксированы в более чем 20 жилых домах в 5 районах региона.

Незначительные разрушения получили не только дома, но и офисное здание Краснодара. Также был поврежден частный дом в селе Первореченском Динского района. Помимо этого, произошел пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе.

Самая сложная обстановка наблюдалась в Новороссийске и Геленджике. В первом городе ранения получили 4 человека. Кроме того, были повреждены 7 многоквартирных и столько же частных домов в Новороссийске.

Помимо этого, было повреждено здание на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. В результате никто не пострадал, однако были приостановлены грузовые операции у выносных причальных устройств. Для местных жителей развернули пункт временного размещения на базе школы № 29.

В селе Кабардинка Геленджика оказались повреждены несколько частных домов, 1 человек в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте. В ведомстве уточнили, что в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области, предварительно, погибли 3 мирных жителя, еще 10 человек пострадали. Повреждения получили жилые домы и социальные объекты.

происшествиярегионы

