Три человека пострадали во время атаки БПЛА в Ростовской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Средства ПВО отражают воздушную атаку противника в Ростовской области. В результате оказались ранены три человека в Таганроге и Бессергеневке, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Пострадавшим уже оказывают медицинскую помощь. Предварительно, в Таганроге были повреждены фасад и окна в одном частном и двух многоквартирных домах на улице Инструментальной. Кроме того, в промзоне загорелся склад, угрозы распространения огня на соседние здания нет.

В селе Петрушино Нелиновского района загорелся частный дом, а в селе Весело-Вознесенка повреждения получила труба внешнего газопровода возле частного дома, в результате чего также произошло возгорание.

Более подробная информация о последствиях атаки уточняется.

Ночью 25 ноября массированной атаке вражеских дронов также подвергся Краснодарский край. Повреждения жилых домов зафиксированы в Новороссийске, Геленджике, Краснодаре и прочих населенных пунктах региона.

По последним данным, в результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя. Аэропорт Сочи объявил о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов.