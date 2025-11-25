Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:23

Происшествия

Три человека пострадали во время атаки БПЛА в Ростовской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Средства ПВО отражают воздушную атаку противника в Ростовской области. В результате оказались ранены три человека в Таганроге и Бессергеневке, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Пострадавшим уже оказывают медицинскую помощь. Предварительно, в Таганроге были повреждены фасад и окна в одном частном и двух многоквартирных домах на улице Инструментальной. Кроме того, в промзоне загорелся склад, угрозы распространения огня на соседние здания нет.

В селе Петрушино Нелиновского района загорелся частный дом, а в селе Весело-Вознесенка повреждения получила труба внешнего газопровода возле частного дома, в результате чего также произошло возгорание.

Более подробная информация о последствиях атаки уточняется.

Ночью 25 ноября массированной атаке вражеских дронов также подвергся Краснодарский край. Повреждения жилых домов зафиксированы в Новороссийске, Геленджике, Краснодаре и прочих населенных пунктах региона.

По последним данным, в результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя. Аэропорт Сочи объявил о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика