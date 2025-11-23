Пожар на Шатурской ГРЭС потушен

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Пожар, возникший из-за атаки БПЛА на Шатурскую ГРЭС в Подмосковье, потушен. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

"Электричество, холодная вода и канализация работают в штатном режиме", – уточнил он и добавил, в настоящее время идет дотушивание и охлаждение.

Об атаке украинских беспилотников на Шатурскую ГРЭС стало известно 23 ноября. Несколько аппаратов упали на территорию станции. Пострадавших нет, уверял глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий. Как отмечали в пресс-службе областного главка МЧС России, на момент прибытия пожарных горели 3 трансформатора.

Ранее 2 человека получили травмы из-за падения обломков вражеских дронов в Славянске-на-Кубани, они госпитализированы. По данным оперштаба Краснодарского края, в результате атаки также повреждены окна, крыши и двери по 7 адресам. На местах работали специальные и оперативные службы.