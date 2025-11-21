ПВО за ночь уничтожили 33 БПЛА ВСУ над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 33 беспилотника Украины над российскими регионами, пишет RT со ссылкой на Минобороны России.

В частности, над территорией Смоленской и Ростовской областей сбили по 7 БПЛА. Еще 6 дронов уничтожили над Белгородской областью, 5 – над акваторией Черного моря, 4 – над территорией Республики Крым.

Также по 2 беспилотника сбили над территориями Воронежской области и Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что более 200 жилых домов оказались обесточены в Чертковском районе Ростовской области. Причиной стало повреждение опоры ЛЭП в результате ночной атаки беспилотников.

Также в районе хутора Нагибин возник пожар, который оперативно потушили. К утру специалистам удалось восстановить подачу электроэнергии в жилые дома. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал.