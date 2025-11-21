21 ноября, 06:34Происшествия
Более 200 домов обесточены в Ростовской области после атаки БПЛА
Фото: depositphotos/gyn9037
Свыше 200 жилых домов оказались обесточены в Чертковском районе Ростовской области из-за повреждения опоры ЛЭП в результате ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Кроме того, в районе хутора Нагибин возник пожар площадью 4 квадратных метра, который оперативно потушили.
К утру специалисты восстановили подачу электроэнергии в жилые дома. Информация о последствиях на земле будет уточняться. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал.
Накануне средства ПВО отразили атаку беспилотников над Рязанской областью. Из-за падения обломков дрона вспыхнул пожар на территории одного из предприятий. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.
Кроме того, падение фрагментов БПЛА произошло в нескольких районах Рязани. Здесь также обошлось без пострадавших и серьезных повреждений инфраструктуры.