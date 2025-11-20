Форма поиска по сайту

20 ноября, 07:16

Происшествия

Пожар произошел на предприятии в Рязанской области после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Средства ПВО отразили атаку беспилотников над Рязанской областью в ночь на 20 ноября. Из-за падения обломков дрона вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил губернатор региона Павел Малков.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. На месте работают оперативные службы. Специалисты оценивают материальный ущерб.

Кроме того, падение фрагментов БПЛА произошло в нескольких районах Рязани. Здесь также обошлось без пострадавших и серьезных повреждений инфраструктуры.

"В течение дня будут проводиться работы по ликвидации обломков. Пожалуйста, не приближайтесь к ним и в случае их обнаружения немедленно вызывайте оперативные службы по номеру 112", – добавил Малков.

Накануне в Рязани в результате атаки вражеских беспилотников произошло возгорание на местном предприятии. При воздушной атаке никто из местных жителей не пострадал.

Всего в ночь на 19 ноября российские средства ПВО уничтожили 65 украинских беспилотников над территорией РФ. Больше всего дронов удалось перехватить над акваторией Черного моря.

происшествияпожаррегионы

