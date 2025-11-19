Форма поиска по сайту

19 ноября, 12:08

Происшествия

Пожар произошел на предприятии в Рязанской области после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар произошел на заводе в Рязанской области из-за упавших на территорию предприятия фрагментов сбитого БПЛА. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию губернатора региона Павла Малкова в телеграм-канале.

Глава Рязанской области рассказал, что утром 19 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) России и радиоэлектронной борьбы ликвидировали над регионом 8 беспилотников. В результате никто не пострадал. В настоящее время специалисты оценивают ущерб из-за произошедшей атаки.

Всего в ночь на 19 ноября средства ПВО уничтожили 65 украинских БПЛА над российскими регионами. По данным Минобороны РФ, 16 дронов были сбиты над акваторией Черного моря, по 14 беспилотников – над Воронежской областью и Краснодарским краем, 11 – над Белгородской областью, 9 – над Азовским морем и еще один беспилотник был ликвидирован в Брянской области.

Накануне в Рязани и области была впервые объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара. В связи с этим МЧС России призывало местных жителей по возможности укрыться в ближайших зданиях и не подходить к окнам.

происшествияпожаррегионы

