Средства ПВО уничтожили за ночь 65 беспилотников над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников над территорией России в ночь на 19 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 16 дронов сбили над акваторией Черного моря, по 14 БПЛА – над Воронежской областью и Краснодарским краем, 11 – над Белгородской областью, 9 – над Азовским морем и еще один беспилотник был ликвидирован в Брянской области.

Ранее силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в небе над Воронежем. Пострадавших в результате атаки не выявили. При падении обломков БПЛА повреждения получили кровля частного дома и автомобиль.

Кроме того, в Рязани и области была объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара. Информация о такой угрозе в регионе появилась впервые. Местных жителей призывали по возможности укрыться в ближайших зданиях и не подходить к окнам.