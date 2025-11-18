Два человека пострадали при атаке БПЛА в белгородской Короче

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Два человека ранены после атаки украинских беспилотников по коммерческому зданию в городе Короче Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Бригада скорой доставила мужчину в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом и ожогами дыхательных путей и глаз в областную клиническую больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", – сообщил глава области.

Еще один пострадавший – сотрудник МЧС, который получил ранения во время тушения пожара. Его госпитализировали с ожогами лица, рук и ног в областную клиническую больницу.

В результате возгорания были уничтожены три коммерческих объекта. Огнеборцы продолжают тушить очаги возгорания, задействованы 108 специалистов и 34 единицы техники.

Ранее около 500 тысяч абонентов оказались без электричества в Донецкой Народной Республике (ДНР) после ударов украинских беспилотников. В результате атак БПЛА по энергетической инфраструктуре жители Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой были обесточены.

За несколько дней до этого в ДНР произошла еще одна атака беспилотников, при которой погибли священник, его супруга и семья прихожан с ребенком. Они пытались самостоятельно выйти из зоны боев.