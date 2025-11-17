Около 500 тыс абонентов остались без света в ДНР из-за ударов дронов ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 500 тысяч абонентов оказались без электричества в Донецкой Народной Республике (ДНР) после ударов украинских беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Денис Пушилин.

По его словам, ночью 17 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались с помощью ударных дронов нанести урон энергетической инфраструктуре. В результате жители Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой были обесточены.

"Энергетики сразу же приступили к восстановлению подачи электричества. На данный момент в Горловке, частично в Донецке и Макеевке свет дали", – уточнил Пушилин и добавил, что экстренные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что из-за атаки ВСУ перебои с электричеством наблюдались почти во всех районах Донецка, кроме его восточной части. В свою очередь, глава Горловки Иван Приходько не смог дать прогнозов по восстановлению электроснабжения.

До этого в Таганроге произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Электричество отсутствовало в нескольких районах. Спустя время электроснабжение восстановили.