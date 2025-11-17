Свет пропал в Донецке и Горловке

Фото: depositphotos/chungking

Часть Донецка осталась без света, сообщает ТАСС.

Перебои с электричеством наблюдаются почти во всех районах города, кроме его восточной части. Подробности произошедшего уточняются.

Также была полностью обесточена Горловка. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

По его словам, прогнозов по восстановлению электроснабжения на данный момент нет.

Ранее аварийное отключение высоковольтной линии произошло в Таганроге. В ряде районов города отсутствовало электроснабжение.

Кроме того, из-за ЧП свет отключали в 10 населенных пунктах Кореневского района Курской области. В результате чего около 2,5 тысячи человек временно остались без электричества.