09 ноября, 12:23Происшествия
В ряде районов Таганрога отключилось электричество из-за аварии
Фото: 123RF.com/meepoohfoto
В Таганроге произошло аварийное отключение высоковольтной линии. В ряде районов отсутствует электроснабжение, сообщила глава города Светлана Камбулова.
"Аварийные бригады уже работают и прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии", – написала она в своем телеграм-канале.
Глава Таганрога также подчеркнула, что аварийную ситуацию планируется устранить в течение двух часов.
Ранее около 2,5 тысячи человек в 10 населенных пунктах Кореневского района Курской области остались без электричества. Причиной ЧП стало возгорание на одном из объектов энергетической инфраструктуры.
До этого аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи также произошло в Херсонской области. В результате без света остались 10 муниципальных округов.