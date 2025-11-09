В ряде районов Таганрога отключилось электричество из-за аварии

Фото: 123RF.com/meepoohfoto

В Таганроге произошло аварийное отключение высоковольтной линии. В ряде районов отсутствует электроснабжение, сообщила глава города Светлана Камбулова.

"Аварийные бригады уже работают и прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии", – написала она в своем телеграм-канале.

Глава Таганрога также подчеркнула, что аварийную ситуацию планируется устранить в течение двух часов.

Ранее около 2,5 тысячи человек в 10 населенных пунктах Кореневского района Курской области остались без электричества. Причиной ЧП стало возгорание на одном из объектов энергетической инфраструктуры.

До этого аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи также произошло в Херсонской области. В результате без света остались 10 муниципальных округов.