Несколько городов ЛНР обесточены из-за системного сбоя

Фото: depositphotos/gyn9037

Ряд городов Луганской Народной Республики (ЛНР) оказался отключен от электричества из-за системного сбоя. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Специалисты проводят восстановительные работы, уже ведется поэтапное подключение потребителей. Предварительно, подача электроэнергии возобновится в течение нескольких часов.

Ранее отключение электричества произошло в Запорожской области из-за очередного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которого были повреждены объекты электроэнергетики на территории области.

Социально значимые объекты были подключены к резервным источникам питания. Спустя несколько часов специалисты полностью восстановили электроснабжение в области.