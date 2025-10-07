Электричество отключилось в Запорожской области после атаки ВСУ

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Отключение электричества произошло в Запорожской области из-за очередного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе регионального Минэнерго.

В результате были повреждены объекты электроэнергетики на территории области.

"Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, направленные на скорейшее устранение последствий и восстановление энергоснабжения", – говорится в сообщении.

Жителей призвали сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации.

Как уточнил в своем телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий, электроснабжение будет восстановлено к вечеру. Также он указал, что социально значимые объекты были подключены к резервным источникам питания. В настоящий момент работают генераторы, которые обеспечивают водоснабжение и работу критической инфраструктуры области.

Вместе с тем на резервных источниках работают медицинские организации региона. Врачи продолжают оказывать гражданам экстренную и неотложную помощь в полном объеме.

В начале сентября в некоторых населенных пунктах Запорожской области было зафиксировано частичное отключение электроснабжения. Бригады энергетиков сразу же приступили к восстановительным работам.

В середине июля область также частично оставалась без электричества. В частности, свет был отключен у жителей Мелитополя и Энергодара, а также Васильевского, Акимовского, Черниговского, Приморского, Приазовского, Куйбышевского и Каменско-Днепровского районов.