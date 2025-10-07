Электричество восстановлено в Запорожской области после атаки ВСУ

Фото: depositphotos/chungking

Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области после очередного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

"Благодарю энергетиков за оперативную работу", – указал глава области.

Об отключении электричества в Запорожской области стало известно 7 октября. Уточнялось, что в результате атаки ВСУ оказались повреждены объекты электроэнергетики. Жителей призывали сохранять спокойствие и следить только за официальными источниками информации.

Социально значимые объекты были подключены к резервным источникам питания. Генераторы обеспечивали водоснабжение и работу критической инфраструктуры Запорожья. Также на резервные источники питания переходили медицинские организации региона.

