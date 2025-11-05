Форма поиска по сайту

05 ноября, 21:21

Происшествия

В Херсонской области произошло аварийное отключение ЛЭП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи произошло в Херсонской области, заявил губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

В результате без света остались 10 муниципальных округов, включающих более 300 населенных пунктов, где проживают около 200 тысяч человек. Социальные объекты начали работать на резервных источниках питания, указал Сальдо.

К восстановлению электроснабжения были привлечены сотрудники "Херсонэнерго" и "Россетей", уточнил он, заверив, что электроэнергия будет возобновлена в ближайшее время.

Ранее отключение электроснабжения произошло в Сахалинской области. Из-за этого без света остались несколько микрорайонов Южно-Сахалинска, Дальнего, Поронайска, Макарова, Углегорска, Холмска, Томари и Корсакова.

Причиной случившегося стал обрыв грозотроса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске.

Тысячи жителей ЖК "Императорские Мытищи" остались без света

