01:59Происшествия
Электроснабжение нарушено на Сахалине из-за срабатывания системы защиты
Фото: depositphotos/gyn9037
Отключение электроснабжения произошло в ряде районов Сахалинской области из-за срабатывания системы защиты. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко.
По информации губернатора, в регионе произошло разделение Сахалинской энергосистемы на южную и северную части, с разгрузкой Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 до нагрузки собственных нужд. Причины произошедшего выясняют специалисты.
Без света остались несколько микрорайонов Южно-Сахалинска, Дальнего, Поронайска, Макарова, Углегорска, Холмска, Томари и Корсакова.
В данный момент электроснабжение было частично восстановлено. Энергетики продолжают вести необходимые работы.
Ранее свыше 20 тысяч жителей Крыма остались без электроснабжения из-за непогоды. Отключения электроснабжения коснулись нескольких населенных пунктов Джанкойского, Симферопольского и Ленинского районов, а также двух поселков в составе Ялты. Однако вскоре электроснабжение было восстановлено.