Электроснабжение нарушено на Сахалине из-за срабатывания системы защиты

Отключение электроснабжения произошло в ряде районов Сахалинской области из-за срабатывания системы защиты. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

По информации губернатора, в регионе произошло разделение Сахалинской энергосистемы на южную и северную части, с разгрузкой Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 до нагрузки собственных нужд. Причины произошедшего выясняют специалисты.

Без света остались несколько микрорайонов Южно-Сахалинска, Дальнего, Поронайска, Макарова, Углегорска, Холмска, Томари и Корсакова.

В данный момент электроснабжение было частично восстановлено. Энергетики продолжают вести необходимые работы.

Ранее свыше 20 тысяч жителей Крыма остались без электроснабжения из-за непогоды. Отключения электроснабжения коснулись нескольких населенных пунктов Джанкойского, Симферопольского и Ленинского районов, а также двух поселков в составе Ялты. Однако вскоре электроснабжение было восстановлено.