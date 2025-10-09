Электричество пропало в жилом районе Новые Ватутинки в ТиНАО

Видео: Москва 24

Свет пропал в жилом районе Новые Ватутинки в ТиНАО, сообщила управляющая компания "НВ-Сервис" в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел вечером 9 октября в микрорайоне Центральном из-за аварии на подстанции. В настоящее время специалисты ликвидируют неполадки, возникшие в подаче электроэнергии. Кроме того, они занимаются подключением резервного кабеля.

В компании заявили, что ситуация находится под контролем. Предполагается, что подача электроэнергии будет восстановлена в ближайшее время.

Ранее сразу несколько городов Луганской Народной Республики (ЛНР) оказались обесточены из-за системного сбоя. Специалисты приступили к восстановительным работам. Прогнозировалось, что подача электроэнергии будет возобновлена в течение нескольких часов.

