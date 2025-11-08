Около 2,5 тысячи жителей остались без света в Курской области

Фото: depositphotos/gyn9037

Около 2,5 тысячи человек в 10 населенных пунктах Кореневского района Курской области остались без электричества. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, причиной ЧП стало возгорание на одном из объектов энергетической инфраструктуры, вследствие чего и произошло аварийное отключение света.

Он также добавил, что в настоящее время специалисты устанавливают причину аварии, и в ближайшее время бригады энергетиков приступят к ее устранению.

Также без света остаются еще свыше 20 тысяч жителей поселка Дубовое Белгородского района. Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, область подверглась воздушной атаке со стороны ВСУ.

Системы ПВО успешно ее отразили, однако из-за падения дрона произошло возгорание нескольких гаражей. Сейчас пожарные расчеты занимаются ликвидацией возгорания. В результате никто не пострадал.

