Системы ПВО за ночь сбили 36 украинских дронов над 7 регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь с 16 на 17 ноября перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над территорией 7 регионов страны. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, наибольшее количество дронов – 14 единиц – было сбито над Брянской областью. Еще 8 уничтожены над Тамбовской областью, 5 – над Ульяновской, 4 – над Воронежской.

Также 3 беспилотника ликвидированы над Орловской областью, по 1 – над Нижегородской и Тульской областями, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что системы ПВО России за три часа сбили 31 украинский беспилотник над регионами страны. Согласно данным Минобороны, дроны были уничтожены над Курской (10), Белгородской (7), Тульской (6), Орловской (6), Брянской (1) и Воронежской (1) областями.