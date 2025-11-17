Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на подстанцию в Ульяновской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на подстанцию в Вешкаймском районе Ульяновской области ночью в понедельник, 17 ноября. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, никто из местных жителей не пострадал. На месте падения обломков работают оперативные службы.

Также Русских добавил, что электроснабжение населенных пунктов области осуществляется в штатном режиме.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО уничтожили 31 украинский БПЛА над регионами России за 3 часа. Атака длилась с 20:00 по 23:00 по московскому времени в воскресенье, 16 ноября.

По данным оборонного ведомства, 10 БПЛА было сбито над Курской областью, 7 – над Белгородской областью, по 6 дронов – над территориями Тульской и Орловской областей и по 1 БПЛА – над Брянской и Воронежской областями.