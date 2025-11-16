Пятьдесят человек разместили в ПВР в Волгограде после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал Mash

Пятьдесят человек разместили в пункте временного размещения (ПВР) в лицее Волгограда после атаки украинских БПЛА на жилые дома. Об этом сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области.

Отмечается, что среди эвакуированных есть дети. Часть из них уже спит.

Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что несколько жилых домов получили повреждения в результате атаки дронов. В одном из них произошло возгорание.

Также пострадали три местных жителя. По последним данным, двое пострадавших отказались от госпитализации, одна женщина была доставлена в больницу.