02:25Происшествия
Пятьдесят человек разместили в ПВР в Волгограде после атаки БПЛА
Фото: телеграм-канал Mash
Пятьдесят человек разместили в пункте временного размещения (ПВР) в лицее Волгограда после атаки украинских БПЛА на жилые дома. Об этом сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области.
Отмечается, что среди эвакуированных есть дети. Часть из них уже спит.
Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что несколько жилых домов получили повреждения в результате атаки дронов. В одном из них произошло возгорание.
Также пострадали три местных жителя. По последним данным, двое пострадавших отказались от госпитализации, одна женщина была доставлена в больницу.