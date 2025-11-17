Силы ПВО ликвидировали 31 украинский БПЛА над регионами РФ за три часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 31 украинский БПЛА над регионами России за 3 часа, сообщило Минобороны РФ.

Атака продолжалась в период с 20:00 по 23:00 по московскому времени в воскресенье, 16 ноября. По данным оборонного ведомства, 10 БПЛА было уничтожено над Курской областью, 7 – в небе над Белгородской областью, по 6 дронов – над территориями Тульской и Орловской областей и по 1 БПЛА – над Брянской и Воронежской областями.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО ликвидировали 6 вражеских БПЛА над тремя регионами страны. Атака длилась с 08:00 до 14:00 16 ноября.

3 беспилотника было уничтожено над Брянской областью, 2 – над Белгородской областью и 1 – над Курской областью.