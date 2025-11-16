Силы ПВО перехватили и уничтожили 6 украинских БПЛА над тремя регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 6 вражеских БПЛА самолетного типа над тремя регионами страны. Об этом пишет Минобороны РФ.

Уточняется, что в период с 08:00 до 14:00 16 ноября удалось перехватить и сбить три беспилотника над Брянской областью, два дрона над Белгородской областью и еще один над Курской областью.

Ранее, в ночь на 16-е число, российские силы ПВО смогли уничтожить сразу 57 украинских БПЛА. 23 дрона было сбито над территорией Самарской области, 17 – в небе над Волгоградской областью, 5 – над Саратовской областью.

Кроме того, еще 5 БПЛА ликвидировали над территорией Ростовской области, 3 – в небе над Курской областью, 3 – над Воронежской областью и 1 – над Брянской областью.

