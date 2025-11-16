Силы ПВО ликвидировали 57 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 57 украинских БПЛА над регионами России в ночь на воскресенье, 16 ноября. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, 23 дрона было сбито над территорией Самарской области, 17 – в небе над Волгоградской областью, 5 – над Саратовской областью.

Еще 5 БПЛА – над территорией Ростовской области, 3 – в небе над Курской областью, 3 – над Воронежской областью и 1 – над Брянской областью.

Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки украинских дронов на регион возник пожар в многоэтажном жилом доме в Волгограде. Также повреждения получили еще несколько домов.

В результате этой атаки были ранены трое местных жителей. Двое мужчин отказались от госпитализации, а женщина была доставлена в больницу.