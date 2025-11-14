Кондратьев: при атаке ВСУ в Краснодарском крае больше всего пострадал Новороссийск

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краснодарском крае больше всего пострадал Новороссийск. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Всю ночь в Краснодарском крае отражали атаки беспилотников киевского режима. <…> Благодарю военных за обеспечение безопасности. Об оперативной обстановке докладывали главы муниципалитетов", – написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

По его словам, последствия атаки ночью ликвидировали более 170 человек и 50 единиц техники.

Обломки БПЛА повредили как минимум 4 многоквартирных дома и 2 частных. В результате был госпитализирован мужчина. Кроме того, были повреждены придомовые территории по нескольким адресам.

"Фрагменты беспилотников затронули нефтебазу комплекса "Шесхарис", контейнерный терминал, береговые сооружения и одно гражданское судно в порту, где ранены трое членов экипажа", – добавил губернатор.

Он поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оценить повреждения и оказать всю необходимую помощь жителям.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 216 украинских беспилотников над регионами России за прошедшую ночь. Больше всего БПЛА было уничтожено над территорией Краснодарского края – 66. Также силы ПВО ликвидировали 59 дронов над акваторией Черного моря.

Отмечалось, что фрагменты БПЛА упали на контейнерный терминал НУТЭП в Новороссийске. Ведутся работы по устранению последствий атаки.