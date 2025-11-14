Фрагменты БПЛА упали на контейнерный терминал в Новороссийске

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Фрагменты БПЛА упали на контейнерный терминал НУТЭП в Новороссийске, рассказали в пресс-службе ГК "Дело".

Отмечается, что терминалы "ДелоПортс" работают в штатном режиме, согласно внутренним инструкциям и инструкциям соответствующих органов и ведомств. Сейчас ведутся работы по устранению последствий атаки.

Кроме того, службами МЧС, в частности 2-м отрядом Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю, при поддержке НУТЭП было потушено возгорание. Пострадавших в результате инцидента нет.

Председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев отметил, что сотрудники показали "высочайшую выдержку и профессионализм".

"Уверен, что команде помогло офицерское прошлое, все действовали по-военному спокойно, четко и быстро. Благодарю каждого работника терминала НУТЭП за мужество и стойкость", – подчеркнул он.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 216 украинских беспилотников над регионами России за прошедшую ночь. Больше всего БПЛА было уничтожено над территорией Краснодарского края, их число составило 66.

