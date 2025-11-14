Силы ПВО уничтожили за ночь 216 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 216 украинских беспилотников над регионами России за прошедшую ночь. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, больше всего БПЛА было уничтожено над территорией Краснодарского края. Там их число составило 66. Еще 45 устранили над Саратовской областью, 19 – над Крымом, 8 – над Волгоградской, 7 – над Ростовской, 4 – над Белгородской, 3 – над Тамбовской, 2 – над Брянской и по 1 – над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями.

Кроме того, силы ПВО РФ ликвидировали 59 дронов над акваторией Черного моря.

Ранее в результате ликвидации БПЛА в Орловской области фрагменты некоторых дронов упали на территорию жилых районов, приведя к повреждению автомобилей, остекления балконов домов и частных строений. При этом никто из жителей не пострадал.

До этого в Белгородской области в результате детонации украинского дрона в хуторе Кургашки погибла женщина, еще 3 человека получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу.

