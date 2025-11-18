Форма поиска по сайту

18 ноября, 16:35

Происшествия

Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ над Воронежем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Воронежем были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал губернатора области Александра Гусева.

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет. На данный момент известно только о повреждении обломками кровли частного дома и автомобиля.

Как отметил Гусев, угроза удара БПЛА по Воронежу сохраняется. На территории региона действует режим опасности атаки беспилотников.

Ранее в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергосистему Донецкой Народной Республики (ДНР) были повреждены Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции (ТЭС). Многие населенные пункты обесточены, остановились котельные и фильтровальные станции.

Еще одна атака БПЛА была зафиксирована в белгородском Короче. Там в результате удара по коммерческому зданию пострадали два человека.

происшествиярегионы

